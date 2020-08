Ronaldinho Gaúcho anuncia filme que contará sua trajetória no futebol

Teaser foi publicado na página oficial do ex-jogador, que retornou do Paraguai nesta semana

Reprodução Ronaldinho publicou o teaser do filme que conta sua vida



Dias depois de voltar ao Brasil, após ser liberado da prisão domiciliar no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho divulgou que a história da sua vida e sua trajetória no futebol deve em breve virar filme. Em sua página nas redes sociais, o ex-craque postou um desabafo, e um trecho da produção, que, segundo ele, em breve estará disponível. Nos comentários, ele recebeu carinho e mensagens de apoio dos fãs.

“Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vocês estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vocês o teaser do filme que conta minha história, que muito dela se deve ao apoio de vocês. Espero que vocês gostem e em breve estará aí para assistirem”, disse Ronaldinho.

Ronaldinho e Roberto de Assis, seu irmão e empresário, foram detidos com passaportes falsos no início de março. Depois de ficar um mês em um presídio, a dupla conseguiu pagar uma fiança para se transferir ao hotel. Lá, os irmãos tinham à disposição academia e piscina, além dos serviços triviais de um hotel (estacionamento, lavanderia, café da manhã, serviço de quarto). O caso virou um escândalo no Paraguai e levou 18 pessoas à prisão, entre funcionários do Departamento de Identificação, Diretoria de Migração e fiscais do Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi.