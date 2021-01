Ronaldinho Gaúcho lança música ‘Rolê Aleatório’ com Recayd Mob; assista ao clipe

Ex-jogador tem investido em singles com seu projeto ‘Tropa do Bruxo’ no Youtube

Reprodução/ Youtube

Fora dos gramados e longe das confusões, Ronaldinho Gaúcho decidiu investir na carreira musical. Com seu projeto ‘Tropa do Bruxo‘, ele vem lançando músicas com artistas conhecidos na cena rap brasileira. No dia 24 de dezembro o projeto teve seu primeiro single divulgado. ‘Oclin e Evoque’ teve participação de Djonga, Sidoka e Mc Rick e já teve mais de dois milhões de visualizações no Youtube. Nesta sexta-feira, 15, o segundo single foi lançado: ‘Rolê Aleatório’ tem parceria com o grupo de trap Recayd Mob e leva o nome dos memes envolvendo o ex-jogador nas redes sociais. As produções são cheias de mulheres, bebidas e festa. Assista ao clipe abaixo: