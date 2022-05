Ronaldinho Gaúcho surpreende ao dizer qual time do Brasil escolheria se voltasse a jogar

Eleito o melhor do mundo pela Fifa nos anos 2004 e 2005, o ‘Bruxo’ pendurou as chuteiras em 2016, no Fluminense

EFE/Enric Fontcuberta Ronaldinho Gaúcho foi eleito duas vezes o melhor do mundo



Eleito o melhor do mundo pela Fifa nos anos 2004 e 2005, Ronaldinho Gaúcho pendurou as chuteiras em 2016, no Fluminense. O “Bruxo”, entretanto, ainda se imagina jogando futebol profissionalmente, mesmo com 42 anos. Nesta semana, o ex-jogador surpreendeu ao dizer qual time brasileiro escolheria para atuar. “Sempre me imaginei jogando em time de povão, de massa, torcida grande. Tive o prazer de jogar no Flamengo, que tem uma das maiores; também no Galo, que é um absurdo. Depois disso também tem o Corinthians, né? Um clube que mexe com tudo aquilo. Todos os jogadores se imaginam jogando nestes grandes clubes”, disse o ex-camisa 10 em papo publicado no canal de YouTube do Falcão, o Rei do Futsal. “Mexeria comigo”, completou Ronaldinho, que foi revelado nas categorias de base do Grêmio. Na Europa, ele brilhou no PSG, Barcelona e Milan. Já no fim de sua carreira, o gaúcho também passou pelo Querétaro (México).