Ronaldo comenta planejamento do Cruzeiro para 2023 e detalha finanças: ‘Saímos da UTI’

Reprodução/Twitter/@Cruzeiro Ronaldo durante entrevista coletiva no Cruzeiro



Sócio majoritário da SAF Cruzeiro, o ex-jogador Ronaldo falou sobre o planejamento do clube para a temporada 2023, nesta terça-feira, 25. Em entrevista coletiva, o Fenômeno prometeu fazer com que a Raposa tenha uma equipe competitiva no retorno à elite do futebol. “Esportivamente falando, seremos competitivos. Vamos ter um bom time e competir de acordo como manda a tradição do Cruzeiro. Logicamente existe uma distância muito grande entre os clubes que estão faturando, e ela será considerável em relação a nós. Mas não quer dizer que não vamos competir”, prometeu o bicampeão do mundo com a seleção brasileira. Apesar disso, Ronaldo admitiu que a agremiação mineira ainda não está completamente recuperada financeiramente. “Não podemos achar que os problemas acabaram voltando para a Série A. Continuamos com muitos problemas, mas já saímos do fundo do poço. Quando cheguei, falei que estávamos em uma UTI, hoje diria que fomos para o quarto do hospital. O resultado esportivo que tivemos foi muito bom e nos dá mais tranquilidade para trabalhar no próximo ano”, acrescentou.

Sem especificar valores, Ronaldo também afirmou que a diretoria está discutindo sobre qual será o orçamento 2023. “Internamente já existe a discussão de quanto vamos injetar no futebol para fazer o Cruzeiro um time importante no ano que vem”, destacou. Já Gabriel Lima, CEO do clube empresa, falou do projeto a longo prazo. “Vamos nos manter fiéis aos valores que implementamos no clube este ano. Vamos buscar um time que encaixe dentro de campo, mas não faremos loucuras orçamentárias, rígidos neste controle, porque é a única forma do Cruzeiro se manter sustentável. Um passo maior que a perna é muito perigoso. Queremos construir um Cruzeiro vencedor e sustentável a longo prazo.”