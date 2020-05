Em live com Ronaldo, Richarlison fala em sonho de ganhar a próxima Copa do Mundo

Pedro Martins / MoWA Press Richarlison durante treinamento da seleção brasileira



Richalison, atacante do Everton, quer fazer história com a camisa da seleção brasileira. Em conversa com Ronaldo Fenômeno, vencedor do Mundial de 2002, o jogador do clube inglês afirmou que pretender conquistar a próxima Copa do Mundo, que será realizada no Catar, em 2022.

“Quando fala em Copa do Mundo, meus olhos chegam a brilhar. Eu me imagino jogando, fazendo gols com a camisa da seleção. Meu maior sonho é ganhar a Copa do Mundo, estar dentro do grupo. Sei que a concorrência é forte, mas também sei da minha evolução dentro do futebol”, disse Richarlison.

“Estou aprendendo muito na Premier League. Agora, chegou o Carlos Ancelotti, que também foi o seu treinador. Ele gosta da resenha. Ele tá me ajudando muito.Quero estar dentro dessa Copa e fazer muito gols, igual você fez”, completou o camisa 7.

Já Ronaldo Fenômeno desejou muita sorte ao compatriota e tratou de elogiar Ancelotti, seu treinador nos tempos de Milan.

“Desejo toda a sorte do mundo para você no Everton. Você vai aprender muito com o Ancelotti, ele sabe muito de futebol. Manda um abraço para ele, porque ele é um cara sensacional. Muita sorte na seleção e que você continue brilhando”, falou.