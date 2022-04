Saiba onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro de 2022

Ao contrário dos Estaduais, campeonato nacional não será repartido entre diversos canais de televisão e streaming; Globo vai passar quase todas as 760 partidas

Globo, Premiere, SporTV e Furacão Live vão exibir os jogos do Brasileirão



O Campeonato Brasileiro 2022 vai começar. A partir deste sábado, 9, até o dia 13 de novembro, 20 equipes de quatro regiões diferentes irão buscar a taça e o prêmio de R$ 60 milhões. Com o abrandamento da pandemia de Covid-19, os estádios poderão receber 100% da capacidade na edição deste ano, mas a televisão continua exercendo papel preponderante. Ao contrário dos Estaduais, em que os direitos de imagem ficaram muito divididos — e muitas vezes quem queria assistir às partidas não sabiam onde elas iriam passar —, no Brasileirão há maior concentração após a desistência da Turner.

Quase todas os confrontos do campeonato serão transmitidas pelo Grupo Globo: TV Globo na rede aberta, Premiere e SporTV na fechada. A exceção é o Athletico-PR. Os torcedores rubro-negros precisarão assinar o streaming Furacão Live por R$ 25 para assistir aos 19 jogos do Furacão como mandante. O time paranaense não entrou em acordo com Premiere e SporTV, mas neste ano a Globo vai fazer valer a Lei do Mandante. O jogo do Furacão contra o São Paulo, neste domingo, 10, no Morumbi, será exibido pelos canais fechados da emissora carioca. A Jovem Pan transmitirá as principais partidas do Brasileirão no YouTube e no Panflix, sem imagens, com um time de craques como Nilson Cesar, Flavio Prado, Mauro Cezar Pereira, Mauro Beting, Vampeta, Bruno Prado, entre outros.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2022?

Na TV aberta

TV Globo

Na TV fechada

Premiere

SporTV

Athletico-PR como mandante

Furacão Live

Veja onde serão transmitidos os jogos da 1ª rodada

Sábado (9)

16h30 Fluminense x Santos (Premiere)

19h Atlético-GO x Flamengo (Premiere)

21h Palmeiras x Ceará (SporTV)



Domingo (10)

11h Coritiba x Goiás (Premiere)

16h Atlético-MG x Internacional (Globo* e Premiere)

16h Botafogo x Corinthians (Globo e Premiere)

18h Fortaleza x Cuiabá (Premiere)

19h Athletico-PR x São Paulo (SporTV e Premiere)

19h Avaí x América-MG (Premiere)

Segunda-feira (11)

20h Juventude x Red Bull Bragantino (Premiere)

*Somente Minas Gerais e Rio Grande do Sul