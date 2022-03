Saiba onde assistir ao sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar

Sorteio que define os oito grupos do Mundial, que acontece entre novembro e dezembro, acontece nesta sexta-feira

Reprodução/Twitter/@Fifamedia Seleção brasileira pode cair em 'grupo da morte' com Alemanha ou Holanda



A Copa do Mundo do Catar começa nesta sexta-feira, 31, com o sorteio da fase de grupos. Ao todo serão 32 seleções (três vagas ainda estão em aberto com a repescagem europeia, e as duas repescagens intercontinentais) divididas em oito grupos. Os quatro potes, já divulgados pela Fifa, seguem o ranking atualizado da entidade – que recolocou o Brasil no topo nesta quinta-feira – a única exceção é a seleção do Qatar, que sedia o torneio, e também está na chave do Grupo A. O sorteio acontece em Doha, às 13h (horário de Brasília; 19h horário local) e terá transmissão da TV Globo, SporTV, CBF TV (no Youtube) e das mídias Fifa. Para representar o Brasil, estarão o técnico Tite, o auxiliar Cléber Xavier e o coordenador de seleções Juninho Paulista. O Mundial acontece entre os meses de novembro e dezembro.

Regras do sorteio

O sorteio para a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar tem algumas regras. Entre elas de que seleções do mesmo continente não podem cair no mesmo grupo, exceção dos europeus que estão em maior quantidade e podem ficar dois em cada chave. Os países que se classificarem por repescagem também não podem estar no mesmo grupo que seleções do seu continente. Ou seja, o Peru que conquistou a vaga da repescagem nas eliminatórias sul-americanas, não ficará no grupo de Brasil, Argentina, Equador ou Uruguai.

Brasil no grupo da morte?

A seleção brasileira pode cair em um grupo difícil na Copa do Mundo do Catar. Depois que Portugal conquistou sua vaga na repescagem, Holanda e Alemanha foram ‘empurradas’ para o Pote 2 e podem entrar na rota do Brasil.

Confira abaixo os potes do sorteio e faça suas apostas: