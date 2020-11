Saiba quais são os times de futebol dos candidatos à Prefeitura de São Paulo

Entre os treze concorrentes ao pleito, há dois corintianos, dois santistas, um palmeirense, um são-paulino e até um torcedor do Juventus, da Mooca; confira

Montagem sobre fotos/Estadão Conteúdo Bruno Covas, Celso Russomano e Guilherme Boulos são os primeiros nas pesquisas de intenção de votos



A uma semana das eleições municipais, curiosidades sobre os candidatos à Prefeitura de São Paulo não param de surgir. Você sabe, por exemplo, qual é o time do coração do político que ganhará o seu voto no próximo dia 15 de novembro? Entre os treze concorrentes ao pleito, há dois corintianos, dois santistas, um palmeirense, um são-paulino e até um torcedor do Juventus, tradicional equipe da Mooca, bairro da Zona Leste. Além disso, há aqueles que amam clubes de outros estados e também quem nem ligue para o futebol brasileiro. Veja a lista abaixo.

Bruno Covas (PSDB) – Santos

Candidato à reeleição pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Bruno Covas é torcedor fanático pelo Santos Futebol Clube. Recentemente, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, o atual prefeito revelou que gostaria de levar novamente o seu filho Tomás, de 14 anos, a um jogo do Peixe – atualmente, os jogos estão acontecendo com portões fechados devido à pandemia da Covid-19. Fanático pelo time da Baixada Santista, Covas já foi flagrado na Vila Belmiro e no Pacaembu em alguns jogos do Alvinegro praiano. Além disso, ele recebeu apoio do clube quando foi diagnosticado com um câncer, que atualmente está em tratamento.

Celso Russomano (Republicanos) – São Paulo

Segundo colocado nas últimas pesquisas de intenção de voto, Celso Russomano (Republicanos) é são-paulino. Ao contrário de outros adversários na disputa pela Prefeitura, no entanto, o candidato, que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), não declara tanto a sua paixão pelo Tricolor paulista.

Guilherme Boulos (PSOL) – Corinthians

Representante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos é apaixonado pelo Corinthians. Em diversas entrevistas, o paulista admitiu que frequentava o Pacaembu para assistir aos jogos do Timão quando era adolescente. Atualmente, ele figura na terceira posição nas últimas pesquisas de intenção de voto.

Márcio França (PSB) – Santos

Ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB) é outro torcedor do Santos e tem forte ligação com a Baixada Santista. Isto porque seu primeiro cargo público foi como vereador de São Vicente, onde também foi prefeito por dois mandatos.

Jimar Tatto (PT) – Juventus

Escolhido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para ser o candidato à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto tem muito carinho pelo Juventus, da Mooca. Em uma manifestação da Avenida Paulista, por exemplo, o ex-secretário de Transportes foi flagrado com a camisa do clube.

Outros candidatos:

Andrea Matarazzo (PSD) – Palmeiras

Marina Helou (REDE) – Corinthians

Vera (PSTU) – Confiança (Sergipe)

Orlando Silva (PC do B) – Vitória

Levy Fidelix (PRTB) – Botafogo

Antônio Carlos (PCO) – Flamengo

Joice Hasselmann (PSL) – Nenhum

Arthur do Val (Patriota) – Nenhum.