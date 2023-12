Saiba quais times devem bater de frente com Palmeiras e Flamengo em 2024

Alviverde e Rubro-Negro largam na frente, mas devem ter adversários de peso desde os Estaduais

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol durante derrota do Flamengo para o Palmeiras, na decisão da Supercopa do Brasil



Palmeiras e Flamengo vão começar a temporada 2024 como times a serem batidos mais uma vez. O Alviverde conquistou o bicampeonato do Brasileirão e tem a equipe mais competitiva e equilibrada do futebol nacional nos últimos anos. Ainda sob o comando de Abel Ferreira, o Palestra tem tudo para brigar por mais títulos importantes. O Rubro-Negro, por sua vez, passou em branco em 2023, decepcionando em todas as competições. Os cariocas, porém, possuem o maior orçamento do país e devem se reforçar com jogadores de peso nesta janela de transferências — o cobiçado uruguaio De La Cruz, que estava no River Plate, já foi contratado. Além disso, o técnico Tite, recém-contratado, promete formar um conjunto mais coeso, dando sua cara ao grupo flamenguista. Mas, então, quem poderá desafiar a dupla nos próximos torneios? Alguns times, mesmo com um investimento menor, aparecem como candidatos na temporada que está por vir.

Atlético-MG

O principal candidato é o Atlético-MG. Nos últimos cinco anos, o Galo foi o único a quebrar a hegemonia de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro, levando a edição de 2021. Mais do que isso, o clube de Minas Gerais terminou 2023 em alta, sendo o melhor time do segundo turno. Com Paulinho e Hulk entrosados no ataque, os atleticanos esperam voltar a ganhar torneios de peso já na próxima temporada. A permanência do executivo de futebol Rodrigo Caetano, especulado no Corinthians, mostra que o projeto da diretoria continuará sendo baseado em grandes contratações. Prova disso é que o meia Gustavo Scarpa já foi anunciado.

Fluminense

Atual campeão da Libertadores da América e bi do Carioca, o Fluminense tem tudo para ser uma “pedra no sapato” novamente. Ainda que possa perder o meio-campista André e o zagueiro Nino, o Tricolor tem como principal trunfo o jogo coletivo. Com a ideia de Fernando Diniz implementada, o time das Laranjeiras começa 2024 já sendo considerado uma potência. Para melhorar a vida dos tricolores, o talentoso meio-campista Renato Augusto ainda foi contratado.

São Paulo

O São Paulo, é verdade, ficou longe de acompanhar os concorrentes ao título do Brasileirão no último ano. Ainda assim, o Tricolor ganhou uma Copa do Brasil eliminando os potentes Palmeiras e Flamengo. Para a próxima temporada, a diretoria encabeçada por Julio Casares promete manter um time competitivo, ainda que precise vender alguns jovens, como Lucas Beraldo e Pablo Maia. Neste mercado da bola, a equipe já foi reforçada com Erick, Luiz Gustavo e Bobadilla. A expectativa é que Ferreirinha e um reserva para o centroavante Jonathan Calleri também apareçam no Morumbi. Assim, com o técnico Dorival Júnior no comando, o time são-paulino promete incomodar novamente.

Grêmio

Mesmo com a saída de Luiz Suárez, um dos craques do futebol nacional em 2023, o Grêmio não deve perder força em 2024. Vice-campeão do Nacional, o Tricolor fez uma bela campanha, terminando com apenas dois pontos a menos em relação ao campeão Palmeiras. Assim, no segundo ano após voltar à Série A, o clube gaúcho promete melhorar seu plantel com bons reforços — Edinson Cavani, do Boca Juniors, está na mira da diretoria. Independentemente das contratações, os gremistas sabem que podem depositar sua confiança em Renato Portaluppi. Maior ídolo dos gremistas, o treinador costuma fazer bons trabalhos na equipe de Porto Alegre.

Corinthians

O Timão vive um processo de reformulação, seja dentro ou fora de campo. Novo presidente do clube, Augusto Melo preferiu não renovar os vínculos dos medalhões Renato Augusto, Gil e Giuliano. Apesar das saídas, o mandatário afirmou que contratará atletas do mesmo nível. A aposta dos corintianos está, principalmente, em Mano Menezes. No currículo, o treinador coleciona bons trabalhos de reconstrução, inclusive no Corinthians.