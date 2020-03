Sampaoli chega a Belo Horizonte e deve assinar com o Atlético-MG

Ivan Storti/Santos/Divulgação Jorge Sampaoli deixou o Santos no fim de 2019



Jorge Sampaoli está muito perto de ser anunciado como o novo treinador do Atlético-MG. De acordo com informações publicadas pelo Blog do PVC, o técnico argentino embarcou na manhã deste domingo, no Rio de Janeiro, e já chegou a Belo Horizonte, onde deverá assinar com o Galo.

Sampaoli foi a Minas Gerais acompanhado de seu gerente, Gabriel Andreatta. Pelo lado do Atlético-MG, é grande a confiança de que, desta vez, o negócio prosperará.

Segundo PVC, só não dá para cravar que o argentino já é o novo técnico do time mineiro porque o contrato ainda não está assinado e porque se trata de Sampaoli, um cara genioso e que já voltou atrás em negociações quando o acordo parecia certo.

Sampaoli já está em BH, junto com Gabriel Andreatta que deverá ser o novo diretor de Futebol do @Atletico. Está com os dois agentes que intermediam a negociação com o Galo, à caminho da reunião para definir seu destino. pic.twitter.com/UOYlKjjibl — Breno Galante (@BrenoGalante) March 1, 2020

O treinador pediu um salário de pouco mais de R$ 1 milhão por mês para fechar com o Atlético-MG, que conseguiu um aporte financeiro junto a investidores ligados à construtora MRV e ao Hospital Mater Dei para fechar com o argentino.

O vínculo deverá ter duração de um ano, e o negócio tem tudo para ser concretizado ainda neste domingo.

Se de fato fechar com o Galo, Sampaoli chegará para substituir outro estrangeiro, o recém-demitido Rafael Dudamel. O venezuelano ficou apenas dois meses no cargo e caiu após duas eliminações: para o Unión de Santa Fé, na primeira fase da Copa Sul-Americana, e para o desconhecido Afogados da Ingazeira, na segunda fase Copa do Brasil.