Santos leva três no primeiro tempo, reage no segundo, mas perde do Mirassol

Time de Fábio Carille segue na zona de classificação para a próxima fase, apesar de começo irregular no Paulistão

Reprodução / Twitter / @SantosFC Santos tem duas vitórias, três empates e duas derrotas no Campeonato Paulista



O Santos teve uma noite para esquecer nesta quinta, 17: a equipe levou três gols no primeiro tempo e acabou derrotada pelo Mirassol por 3 a 2 fora de casa, em partida da sétima rodada do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, a equipe do interior saiu na frente com Zeca, que recebeu passe de Luís Oyama e abriu o placar; Fabrício ampliou chutando da entrada da área para vencer João Paulo; logo depois, Negueba roubou a bola no campo de ataque e deixou Rafael Silva na cara para aumentar. Na etapa final, o Santos reagiu: Madson diminuiu de cabeça, ao completar lançamento de Camacho, e Marcos Guilherme aproveitou sobra de lateral na área para fazer o time encostar no placar. O Santos ficou perto do empate, mas o goleiro Darley evitou o gol em cabeçada de Marcos Leonardo. Com o resultado, o Mirassol entrou na zona de classificação do grupo C: é o segundo colocado com 12 pontos, um a menos que o líder Palmeiras e um a mais que Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Santos, apesar do revés, estaria classificado se a primeira fase terminasse hoje – o time tem nove pontos e ocupa o segundo lugar, atrás do Bragantino (13 pontos) e à frente de Ponte Preta e Santo André, que têm sete.