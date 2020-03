Santos oferece R$ 500 mil mensais para Robinho; jogador manifesta desejo de voltar

Reprodução / Twitter / Sivasspor Robinho e Santos negociam retorno do atacante ao Brasil



Robinho pode voltar ao Brasil com um contrato de produtividade e R$ 500 mil mensais. Segundo o UOL, o jogador, que atualmente no Basaksehir, da Turquia, sinalizou ao presidente do clube José Carlos Peres que deseja retornar ao Brasil, e que aceitaria o tipo de contratação.

O valor está abaixo das pedidas do jogador em outras ocasiões, quando cogitou voltar para o Santos se o salário girasse em torno de R$ 700 mil e R$ 1 mi. O empecilho para a contratação, porém, são as dívidas com o ex-camisa sete, e os vencimentos, que não estão em dia.

As conversas entre ambas as partes estão avançando, e o Peixe espera receber uma contraproposta dos empresários do jogador.