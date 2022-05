Santos tenta aproveitar boa sequência na Vila Belmiro para quebrar tabu contra o Palmeiras 

Além de ser um dos confrontos de maior tradição do país, o “Clássico da Saudade” também será uma briga direta pelas primeiras posições do Brasileirão

ANDRÉ PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 29, pelo Campeonato Brasileiro



Santos e Palmeiras se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, 29, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Além de ser um dos confrontos de maior tradição do país, o “Clássico da Saudade” também será uma briga direta pelas primeiras posições. Sexto lugar na tabela, o Peixe soma 11 pontos até o momento, apenas um a menos que o segundo colocado Verdão – Líder da competição, o Corinthians tem 14 e pode ser ultrapassado por um dos rivais, caso tropece diante do América-MG, na Neo Química Arena.

Apesar do equilíbrio na tabela de classificação, o Santos vem levando a pior nos últimos duelos diante do Palmeiras. De acordo com as estatísticas do site de apostas Bob, o Peixe não vence do Alviverde desde 9 de outubro de 2019, quando derrotou o rival por 2 a 0, pelo Brasileirão 2019. Desde então, o Verdão ganhou seis partidas, incluindo uma válida pela final da Libertadores, e empatou outras duas. Para tentar acabar com a incômoda sequência, o time da Baixa Santista se apega ao bom retrospecto como mandante – nos últimos dez jogos em casa, o Alvinegro praiano ganhou sete e empatou três.