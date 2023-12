Santos, Vasco e Bahia perdem e disputam jogo da vida na última rodada do Brasileirão

Resultado da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro livrou Cruzeiro e Corinthians do rebaixamento e acabou com as chances de título do Botafogo

O Campeonato Brasileiro vai conhecer na quarta-feira, 6, quando a competição acaba, o último rebaixado. Goiás, Coritiba e América-MG já não tem mais chance de permanência na Série A. Com a derrota de Santos, Vasco e Bahia neste domingo, 3, a disputa ainda está em aberto. Contudo, dois times, Corinthians e Cruzeiro, se livraram completamente de deixar a elite da competição. O Santos enfrentou neste domingo o Atlético-PR e perdeu de 3 a 0. O jogo, que foi realizado no Paraná, acabou com uma sequência relativamente boa que time vinha vivendo. Foram três empates e uma vitória nas últimas quatro rodadas. Para permanecer na Série A, o time da vila só depende dele. Se ganhar, se livra do rebaixamento. Se empatar, vai depender do jogo de Vasco, que se vencer pode ultrapassá-lo, e do Bahia, que se reverter o último jogo em três pontos, passa a ter a mesma pontuação que o peixe, e, neste momento, por critério desempate, o time baiano leva a melhor porque tem mais saldo de gols. Em caso de derrota, o peixe vai precisar torcer para o revés dos adversários. Na quarta-feira, o Santos recebe o Fortaleza, que atualmente está na 10ª posição e vem de duas vitórias seguidas.

O Vasco da Gama, que voltou a elite da competição neste ano, vê sua permanência ameaçada após perder de 1 a 0 para o Grêmio, que, com a vitória, ultrapassou o Botafogo e está na quarta posição do Campeonato Brasileiro. O time da colina atualmente soma 42 pontos e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Para evitar uma nova queda à Série B, o time precisa vencer. Se empatar, vai depender do resultado do jogo do Bahia, que, nessa situação, precisa perder ou empatar para manter o Vasco na Série A. Em caso de derrota, a equipe carioca, que vem de dois revés e dois empates, precisará acompanhar o resultado dos adversários e torcer para que o time baiano perca. O Vasco enfrenta a última rodada o Bragantino, que está na sexta posição e vem de uma vitória e três derrotas.

O Bahia, que atualmente abre a zona de rebaixamento, tem a situação mais complicada dos três que lutam pela permanência na Séria A. A equipe abre a zona de rebaixamento e precisa vencer a última partida e torcer pelo tropeço de Vasco e/ou Santos. Em caso de empate, o time baiano, que atualmente é comandado por Rogério Ceni, precisa torcer para que o time da Colina perca, pois dessa forma eles ficam com a mesma pontuação e, por critério desempate, o Bahia leva a melhor, porque atualmente tem mais saldo de gols. Neste domingo, a equipe perdeu de 3 a 2 para o América-MG, que é a lanterna da competição com 24 pontos e não vencia há três meses. Na última rodada, a equipe pega, em casa, o Atlético-MG, que ainda luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

Apesar do Palmeiras ter colocado a mão na taça ao derrotar o Fluminense por 1 a 0 na penúltima rodada do campeonato, ele ainda não é matematicamente campeão, porém, para tirar o título da mão do time de Abel Ferreira, Atlético-MG, que está na segunda posição, e Flamengo, na terceira colocação, vão precisar reverter o saldo de gols que dá a vantagem para a equipe paulista. Atualmente o Palmeiras tem 31 gols pró, enquanto seus adversários têm 23 e 15, respectivamente. Após empatar em zero a zero com o Cruzeiro neste domingo, o Botafogo, que liderou praticamente todo o campeonato, perdeu a chance de conseguir seguir sonhando o título da competição.