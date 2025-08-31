Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos > Santos x Fluminense: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Santos x Fluminense: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 31/08/2025 15h00
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Santos x Fluminense - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Santos e Fluminense se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 16h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui:

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >