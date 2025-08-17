Santos x Vasco: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro
Santos e Vasco se enfrentam neste domingo (17), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 15h45 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Gabriel Dias, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Napolis e Daniel Lian no YouTube.
