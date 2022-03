Ameaçados de rebaixamento no Paulistão, Ferroviária e Santos empatam em 3 a 3

Jogo foi adiado da rodada 10 por conta da chuva; equipes têm última rodada para se salvarem

THIAGO CALIL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo foi o nome do Santos no primeiro tempo



No ‘duelo dos desesperados’ do Campeonato Paulista, a Ferroviária recebeu o Santos, na Fonte Luminosa, em jogo adiado da 10ª rodada e empatou em 3 a 3. Ambas as equipes tentam se livrar do rebaixamento no torneio e, no momento, estão fora da zona de classificação para a próxima fase. A partida começou com intensidade alta para os santistas. Aos 15 minutos, Marcos Leonardo abriu o placar, mas o lance foi anulado por impedimento. Quatro minutos depois, o mesmo Marcos Leonardo voltou a marcar, mas o árbitro marcou falta no início da jogada e anulou novamente. Sem desistir, aos 28 o Santos finalmente saiu na frente com Lucas Braga, que recebeu passe de letra de Marcos Leonardo. A felicidade durou pouco e aos 32, Igor aproveitou cruzamento, subiu mais do que a defesa e empatou. Aos 44 minutos, a Ferroviária conseguiu a virada com Thomaz e três minutos depois, Marcos Leonardo empatou para o Peixe.

No segundo tempo, precisando da vitória, os dois times foram para cima. Aos 8 minutos, Ricardo Goulart ficou cara a cara com o goleiro Saulo, mas chutou pra fora. Aos 35 minutos, Léo Baptistão cabeceou pro gol, mas estava impedido. O camisa 92 ainda acertou uma bomba no travessão. Aos 44 minutos, um pênalti foi marcado para a Ferroviária. Bruno Mezenga foi para a cobrança e converteu. No lance seguinte, Baptistão chutou na pequena área e empatou de novo. Na última rodada da fase de grupos, o Santos define seu destino contra o Água Santa no sábado, às 16h (horário de Brasília) e a Ferroviária recebe o Mirassol no mesmo dia e horário.