América-MG derrota Santos por 2 a 1 e assume vice-liderança

Jogo ficou marcado pela polêmica do primeiro gol do coelho; time da vila ficou reclamando da falta de ‘fair play’

Juninho jogador do América-MG comemora seu gol durante partida contra o Santos no estádio Independência pelo campeonato Brasileiro B 2024



O Santos perdeu para o América-MG, por 2 a 1, nesta sexta-feira (24) no estádio Independência, em Belo Horizonte, em duelo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time santista permanece com 15 pontos e poderá perder a liderança da competição para o Goiás, que tem 14 e ainda joga na rodada. A equipe mineira alcançou os mesmos 15 pontos. Aos 14 minutos, o América-MG não perdeu a oportunidade para abrir o placar, mas o lance foi bastante contestado pelo Santos. O goleiro João Paulo foi sair jogando, mas se machucou durante o lance. Fabinho pegou a bola e tocou para a meta aberta: 1 a 0. Os santistas reclamaram bastante da atitude do jogador americano, exigindo ‘fair play’.

A desvantagem no placar desestabilizou momentaneamente o time do Santos. O América percebeu e continuou com a mesma postura do início da partida, deixando a disputa aberta. E o empate santista veio aos 29 minutos, com Willian Bigode, após início de jogada de Otero e participação de Escobar. Com a nova igualdade no placar, o Santos ficou mais em seu campo e concentrou suas jogadas pela esquerda com Otero. O América tomou a iniciativa, mas só ameaçava nas bolas paradas. O segundo tempo também foi intenso. Aos sete minutos, o América teve duas chances para fazer o segundo gol, mas parou na trave direita, após chute de Mateus Henrique, e em defesa de Gabriel Brazão, depois de finalização de Alê.

O Santos só foi responder aos 16 minutos, quando Joaquim acertou bela cabeçada para boa defesa do goleiro Dalberson. O lance não intimidou o América, que obteve nova vantagem, aos 21 minutos, com Juninho, ao receber bela assistência de Benítez: 2 a 1. O Santos mostrou nervosismo com a desvantagem. O técnico Fábio Carille recebeu cartão amarelo por reclamação, enquanto o time em campo pareceu sem concentração para realizar as jogadas, apesar das cinco alterações. Mesmo desorientado, o Santos tentou o empate nos momentos finais da partida, mas, apesar dos sete minutos de acréscimos, o time não teve sucesso.

