Antes de clássico, Santos anuncia homenagem a patriarca da Independência em uniforme

Bonifácio de Andrada e Silva foi patriarca da Independência e torcedor da equipe alvinegra

Reprodução/ twitter santosfc Uniforme em homenagem a José Bonifácio será usado contra o Palmeiras neste domingo



Palmeiras e Santos fazem neste domingo (23) o primeiro clássico paulista do Campeonato Brasileiro 2020. Horas antes da partida, a equipe santista anunciou em seu perfil nas redes sociais que entrará em campo com uma homenagem a Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da Independência e torcedor da equipe alvinegra.

A imagem de José Bonifácio estará estampada no local onde, geralmente, fica o patrocinador máster. Segundo a equipe, a homenagem abre os preparativos para as festividades do Bicentenário da Independência do Brasil a ser comemorado em 2022. Os torcedores não ficaram muito satisfeitos com o anúncio e até compararam o patriarca com o famoso garoto-propaganda da empresa Quaker Oats Company. Veja alguns comentários: