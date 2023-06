Após Mundial Sub-20, Marcos Leonardo reforça Santos em jogo decisivo contra o Newell’s Old Boys

Centroavante não treinou com o restante do elenco santista, mas estará à disposição do técnico Odair Hellmann para o jogo da Sul-Americana

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo estará à disposição do Santos no importante duelo da Sul-Americana



O Santos terá um reforço de peso para o duelo contra o Newell’s Old Boys, marcado para esta terça-feira, 6, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Após disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, em torneio realizado na Argentina, o atacante Marcos Leonardo retornou ao clube. O centroavante, é verdade, não treinou com o restante do elenco, mas estará à disposição do técnico Odair Hellmann. Titular das cinco partidas do Brasil na campanha, o jogador foi protagonista da equipe verde e amarelo, que terminou eliminada nas quartas de final para Israel. Outra novidade é entrada do zagueiro Luiz Felipe na vaga do suspenso Joaquim. Assim, a provável escalação tem: João Paulo; Nathan, Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington (Marcos Leonardo) e Soteldo. Terceiro colocado do Grupo E com 4 pontos, o Alvinegro praiano precisa vencer para não ser eliminado com antecedência. O time argentino lidera a chave com 12 pontos, seguido de Audax Italiano-Chile (7), Santos (4) e Blooming (0).