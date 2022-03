Carlos Sánchez e Felipe Jonatan podem reforçar o Santos em ‘decisão’ no Paulista

Peixe precisa da vitória contra o Água Santa, neste sábado, para se manter na elite do futebol paulista

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos Sánchez pode ajudar no setor de criação do Santos



O técnico Fábian Bustos não esconde que precisa de jogadores experientes para dar suporte aos mais jovens do elenco do Santos. Nesta sexta-feira, 18, o treinador argentino ganhou duas boas opções para a decisão contra o Água Santa, neste sábado, 19, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista: o meia Carlos Sánchez e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan estão recuperados de lesão e à disposição do treinador. A dupla trabalhou normalmente no CT Rei Pelé e deve estar no banco de reservas contra o time de Diadema, podendo ser aproveitada no decorrer do jogo. Bustos vem sofrendo para encontrar um time equilibrado. Sánchez é uma opção para acabar com a carência na armação e Felipe Jonatan pode ajudar no ataque, já que Gabriel Pirani alterna altos e baixos e Ricardo Goulart já falou que não se sente à vontade atuando mais recuado. O Santos precisa vencer para se manter na elite do futebol paulista e, quem sabe, avançar para as quartas. Se perder, tem chances reais de cair para a A2.

*Com informações do Estadão Conteúdo