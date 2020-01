Carlos Sánchez informa ao Santos que se reapresenta no sábado

Ivan Storti/Santos FC Carlos Sánchez



Carlos Sánchez é o último jogador do elenco do Santos que falta se reapresentar. O meia uruguaio informou a direção do Peixe que volta aos treinos neste sábado (11), segundo o GloboEsporte.com.

O Santos se reapresentou na última quarta-feira (8) com as ausências de Marinho, Soteldo e Sánchez. O brasileiro e o venezuelano voltaram aos trabalhos na quinta. Já o uruguaio, até ontem, não havia justificado as faltas.

A diretoria do Santos espera a chegada de Carlos Sánchez para entender os motivos das faltas durante a semana. O GE informou que só depois de ouvir o uruguaio o clube vai definir se toma alguma atitude com relação ao jogador.

Sánchez e o Peixe entraram em um acordo financeiro no final do ano para o clube pagar cerca de R$ 1 milhão que devia ao meia.