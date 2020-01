Clube argentino estuda contratar Cueva, diz TV

Divulgação SFC Cueva



O San Lorenzo está interessado em contar com o futebol de Christian Cueva, meia do Santos. A informação é da TV argentina TyC Sports. A emissora afirma que a direção do clube argentino já vem conversando com o staff do peruano há algumas semanas.

Segundo TyC Sports, neste sábado (18), haverá uma reunião entre San Lorenzo e Cueva para tentar chegar a um acordo. O Santos só aceitaria uma venda, nem que seja de uma porcentagem dos direitos econômicos.

Essa é a segunda sondagem que o peruano recebe do futebol argentino. No começo de 2019, antes de acertar com o Peixe, o Independiente buscou informações sobre o meia.

Cueva foi afastado do elenco pelo técnico Sampaoli em setembro e não atua desde então. Foram apenas 16 jogos com a camisa do Santos e nenhum gol marcado.