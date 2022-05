Com gol no fim, Santos bate o Unión La Calera e assume liderança do grupo na Sul-Americana

Na Vila Belmiro, equipe alvinegra pressiona e vence após confusão que teve um expulso de cada time

FERNANDA LUZ / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Santos venceu Unión La Calera na Vila Belmiro



O Santos pressionou e foi recompensado no fim – bem no fim mesmo, aos 57 do segundo tempo, quando conseguiu tirar o zero do placar no jogo contra o Unión La Calera, do Chile e triunfar por 1 a 0. Em uma partida quente pela Copa Sul-Americana, o Santos teve mais posse no primeiro tempo, mas não criou boas chances, enquanto o La Calera teve um gol de Sáez anulado por impedimento. Na etapa final, o time alvinegro pressionou e chegou a acertar a bola na trave, mas não teve sucesso para abrir o placar até o final. Já nos acréscimos, uma briga causou a expulsão de Léo Baptistão e Simón Ramírez e uma longa interrupção. Quando a partida foi retomada, Sandry cruzou para Lucas Barbosa, que dominou e fuzilou no peito para marcar. O goleiro John recebeu cartão vermelho mesmo no banco de reservas. Agora, a equipe brasileira tem dez pontos e está na liderança do grupo C da Copa Sul-Americana, à frente dos chilenos, que tem oito. Na última rodada, o time de Fabián Bustos encara o Banfield novamente na Vila Belmiro, enquanto os chilenos jogam contra a Universidad Católica do Equador como mandantes.