Conselheiros do Santos dormem durante reunião online do Conselho Deliberativo

Imagens foram divulgadas nas redes sociais e viralizaram; Santos não se pronunciou

Reprodução/ Twitter Conselheiros foram flagrados dormindo durante reunião



O clima no Santos não é dos melhores. A equipe chega à última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista com grandes chances de ser rebaixado e uma “dormida” chamou atenção dos torcedores nesta terça-feira, 15. Imagens dos conselheiros Luiz Roberto Muniz, Atila Souza e Sidney Espinosa, todos membros do Conselho Deliberativo do Santos, dormindo durante uma reunião que aconteceu na segunda-feira rodaram as redes sociais. A reunião tratava de mudanças no Estatuto Social, com possibilidade do clube virar SAF. O Santos não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Em entrevista ao site Lance!, o conselheiro Ernani Thiotsu reclamou sobre o vazamento das imagens. “A pessoa que fez o print não prestava atenção, fez a exposição não só do conselho como um todo, deixando uma imagem negativa, mas também queimando a imagem da instituição Santos Futebol Clube”, disse. “Mandei um e-mail pedindo para mesa do conselho avaliar melhor essas imagens para ver se de fato correspondem a realidade. Que as devidas providencias sejam tomadas”, completou Ernani.