Cueva abandona o Santos e viaja para Argentina, diz site

Divulgação SFC Cueva



O Diário do Peixe, site especializado sobre notícias do Santos, trouxe a informação nesta quinta-feira (30) que o peruano Christian Cueva viajou para a Argentina desde o dia 28 de janeiro e não treina no CT Rei Pelé desde então.

Segundo o site, Cueva tirou foto com um torcedor do Santos nesta quinta e disse estar “passeando” na Argentina. O Peixe não teria sido informado da viagem do jogador e já entregou o caso ao departamento jurídico.

O contrato de empréstimo de Cueva ao Santos junto ao Krasnodar (RUS) se encerra nesta quinta. O Peixe agora terá que começar a pagar as parcelas da compra do jogador. O clube vai pagar US$ 7 milhões (cerca de R$ 26 milhões) pelo jogador.

O San Lorenzo, da própria Argentina, surgiu como interessado no jogador neste começo de ano, mas o negócio não caminhou. Cueva está afastado do time principal do Santos desde o ano passado, ainda sob o comando de Jorge Sampaoli.