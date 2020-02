Cueva alega falta de pagamento e quer rescindir com o Santos, diz site

Divulgação SFC Cueva



Cueva tenta a todo custo rescindir o contrato com o Santos. O jogador peruano alega falta de pagamento e já enviou à Fifa um ofício revelando sua condição, segundo o Globoesporte.com.

A publicação afirma que Cueva quer a rescisão de contrato com o Santos para fechar com o Pachuca (MEX). O peruano abandonou os treinos no Peixe desde a última terça-feira (28), quando viajou para a Argentina.

Cueva afirma que o Santos possui salários atrasados. Segundo o GE, o clube alega que são dois meses nos direitos de imagem. A Lei Pelé determina que o atraso de três meses pode gerar a rescisão de contrato.

O contrato de empréstimo de Cueva ao Santos foi encerrado no dia 30 de janeiro. Desde então, o jogador não tem mais vínculo com o Peixe. O Santos agora terá que pagar o valor acordado com o Krasnodar (RUS) para comprar em definitivo o meia. O mercado internacional do México fechou no dia 31 e o Pachuca não fez nenhum registro sobre o jogador.