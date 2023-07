Em estado de graça, São Paulo atropela o Santos no Morumbi, afunda o rival na crise e já mira o Corinthians

Com dois gols de Calleri, um de David e outro de Pato — o primeiro dele neste retorno —, Tricolor goleou e manteve Peixe perto da zona de rebaixamento

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Pato veste a cabeça do mascote Santo Paulo após marcar pela primeira vez desde que voltou ao Tricolor



“Nós queremos gavião, nós queremos gavião.” Foi com este grito provocativo ao Corinthians que a torcida do São Paulo, que compareceu em peso ao Morumbi, terminou a vitória tricolor por 4 a 1 sobre outro rival o Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empolgado com a classificação diante do Palmeiras, na Copa do Brasil, a equipe de Dorival Júnior dominou o Peixe, conquistou triunfo justíssimo e se manteve firme na parte de cima da tabela de classificação. Os gols são-paulinos foram marcados por Calleri (dois), David e Alexandre Pato — o primeiro dele neste retorno —, mas quem comandou a goleada no San-São foi Michel Araújo. Dos pés dele saíram as principais jogadas, e por pouco o uruguaio não marcou um golaço do meio-campo, mas a trave o parou. No final, Marcos Leonardo descontou de pênalti.

O recado da torcida tricolor aos corintianos mostra a confiança em um time que não perde há seis partidas. Empolgado após eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil com duas vitórias, o São Paulo conheceu ontem seu adversário nas semifinais: o Corinthians, que passou pelo América-MG nos pênaltis. A vantagem histórica em mata-matas é alvinegra (17 a 7), mas os são-paulinos venceram o último, no Paulistão do ano passado, e acreditam que agora repetirão a dose. Hoje, quem joga melhor futebol é o time comandado por Dorival.

No San-São, por exemplo, o Tricolor foi avassalador. Quando Calleri sofre o pênalti, aos 19 minutos, o São Paulo já tinha criado duas boas chances. Após reclamação e checagem silenciosa do VAR, o argentino só conseguiu bater três minutos depois e converteu. Mesmo em vantagem, a equipe da casa seguiu em cima, quase marcou um golaço com Michel Araújo, mas só ampliou pouco antes do intervalo, com Calleri. No segundo tempo, aos gritos de “o Santos vai jogar a Série B”, dois jogadores que vieram do banco marcaram: David e Alexandre Pato. Foi o primeiro gol do camisa 12 desde que voltou ao Morumbi. Emocionado, ele beijou o escudo e vestiu a cabeça da fantasia do mascote são-paulino.

Quando a torcida cantava “olé”, o árbitro marcou pênalti para o Santos. O gol de Marcos Leonardo foi o último lance do clássico. A goleada deve fazer o clima ferver na Vila Belmiro. O Peixe tem apenas uma vitória nos últimos 14 jogos — contra o Goiás, com pênalti duvidoso no final do duelo — e não consegue se afastar da zona de rebaixamento.