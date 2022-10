Em jogo com dois pênaltis, Santos perde para o Atlético-MG e cai para 13º no Brasileirão

Equipe da Baixada perdeu muitas chances e levou gol nos últimos minutos, de pênalti, logo depois de ter empatado

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk marcou seu primeiro gol contra o Santos e abriu o placar na Vila



Nesta quarta-feira, 05, o Santos recebeu o Atlético-MG na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 1. O primeiro tempo teve mais volume dos donos da casa, que tiveram a melhor chance de cabeça com Marcos Leonardo e Everson fez grande defesa. A notícia ruim foi a lesão na coxa de Soteldo, que precisou ser substituído aos 34. No segundo tempo, o Galo criou mais nos primeiros minutos, mas ainda tinha dificuldades para finalizar. Até que aos 26 minutos, Hulk bateu colocado no canto e abriu o placar. Cinco minutos depois, Marcos Leonardo teve uma nova chance, dessa vez para empatar o duelo, mas o goleiro atleticano cresceu e fez a defesa. Aos 39, Ângelo foi derrubado na grande área e a arbitragem marcou pênalti. Marcos Leonardo foi para a cobrança e converteu. No lance seguinte, o árbitro marcou pênalti para o Atlético e expulsou Nathan. Nacho bateu, João Paulo defendeu, mas a bola foi pras redes. O resultado deixa o Peixe em 13º lugar, podendo ser ultrapassado pelo São Paulo, e o Galo sobe para 7º.