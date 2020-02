Em recuperação de lesão, Marinho vai ao campo na reapresentação do Santos

Divulgação/Santos Marinho em ação durante partida do Santos



A reapresentação do elenco do Santos após a derrota por 2 a 0 para o Ituano foi marcada para uma breve conversa da comissão técnica com o elenco e pela presença do atacante Marinho, em fase final de recuperação de lesão, no gramado do CT Rei Pelé.

Na última terça-feira (25), após dois dias de folga, os jogadores se reapresentaram ao técnico Jesualdo Ferreira, iniciando a preparação para o clássico contra o Palmeiras, sábado, no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Os recentes resultados ruins têm colocado o treinador português sob pressão no início de trabalho à frente do clube. E Jesualdo aproveitou a atividade desta terça para ter uma breve conversa com o elenco antes do início do aquecimento para a atividade, que foi fechada à imprensa.

Quem esteve em campo foi Marinho. O atacante sofreu fratura no pé esquerdo na estreia do Santos no Paulistão, o empate por 0 a 0 com o Bragantino, e não atuou mais pela equipe em 2020. Mas nesta terça-feira foi ao campo pela primeira vez desde a contusão, começando a realizar trabalhos de transição.

Porém, pelo pouco tempo até o clássico, Marinho não deverá ter condições de voltar ao time contra o Palmeiras, pois antes precisará fazer trabalhos com bola. Na sequência do duelo pelo Paulistão, o Santos vai estrear na Copa Libertadores. Será na próxima terça, diante do Defensa y Justicia, da Argentina, fora de casa.

Em preparação para o clássico contra o Palmeiras, o Santos volta a treinar nesta quarta-feira, em dois períodos, em atividades agendadas para as 10 horas e às 16h.

