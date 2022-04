Fluminense e Santos empatam sem gols pelo jogo de abertura do Campeonato Brasileiro

Na próxima rodada, a equipe paulista receberá o Coritiba na VIla Belmiro enquanto o Tricolor carioca viaja para enfrentar o Cuiabá

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogo de abertura do Brasileirão 2022 terminou empatado sem gols



Na partida de abertura da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, o Fluminense recebeu o Santos no Rio de Janeiro na tarde deste sábado, 9. Entretanto, os cariocas não conseguiram furar a defesa santista e o jogo acabou empatado em 0 a 0. Para os paulistas, o resultado gera um alívio após a derrota para o Banfield pela Sul-Americana, durante a semana passada. Já para o Tricolor carioca, o resultado desanima, uma vez que o clube, que recentemente venceu o Campeonato Carioca, criou chances na partida, mas esbarrou na atuação do goleiro João Paulo. Na próxima rodada, o Santos receberá o Coritiba, na Vila Belmiro, no domingo, enquanto o Fluminense viaja para enfrentar o Cuiabá no sábado.

*Com informações do Estadão Conteúdo