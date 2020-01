Gabigol visita Vila Belmiro e divide torcidas de Santos e Flamengo

Ivan Storti/Santos FC Gabigol



Gabriel Barbosa, o Gabigol, segue com o futuro indefinido. Após o fim do vínculo com o Flamengo, e a falta de interesse da Inter de Milão em contar com seu futebol, o atacante ainda não sabe onde vai atuar em 2020.

Aproveitando suas férias, Gabigol esteve na Vila Belmiro na tarde desta quinta-feira (9) e aproveitou para postar um vídeo caminhando pelo gramado do estádio onde cresceu.

Gabigol foi vendido pelo Santos para a Inter de Milão em 2016. Depois de não conseguir jogar no clube italiano e por uma passagem apagada no Benfica, o atacante voltou ao Peixe em 2018, emprestado por um ano. Depois do fim do vínculo, foi emprestado novamente, dessa vez para o Flamengo.

Veja as reações dos torcedores de Santos e Flamengo

quero saber de 021 irmão — maria eduarda (@zlatwn) January 9, 2020

Será se estou atrapalhando o casalzinho aí? — Flamitagem 🔴⚫ (@FLAMITAGEM) January 9, 2020

CARA DE PAU DESGRAÇA — Goodbye, friend (@sfc_elias) January 9, 2020

Só vem cria Fodase ⚪⚫ pic.twitter.com/NxNF3ZdE0r — Bianconero ⚪⚫ (@DelBianconeri) January 9, 2020

Ta com saudade mano? Fica logo por aí 🙄 — ŦŁAMЄИĞØ ᶜʳᶠ FAVELA 45 MIŁHõЄS 🔴⚫🇵🇹 (@45milhoes) January 9, 2020

Tá perdido meu filho?? Foi buscar a nota fiscal é? — Santista não tem um dia de paz! (@Juniors94398267) January 9, 2020