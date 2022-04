Goleira do Santos diz que ‘gosta de ver coisas de morte’ e bomba na web; assista 

Ao canal oficial do Peixe, a jogadora de 21 anos surpreendeu ao responder sobre o que gosta de fazer quando não está treinando

Reprodução/Twitter/@SereiasdaVila Anna Bia, goleira do Santos, surpreendeu ao falar sobre o que gosta de fazer nas horas vagas



Goleira do Santos, Anna Bia praticamente não trabalhou na goleada por 6 a 0 sobre o Cresspom, na noite da última segunda-feira, 18, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A arqueira, no entanto, viu seu nome ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa de uma entrevista inusitada. Ao canal oficial do Peixe, a jogadora surpreendeu ao responder sobre o que gosta de fazer quando não está treinando. “Eu queria muito ter estudado coisas de crime, ser policia. Então gosto muito de ver coisa de morte, séries , crimes. Coisas de ver morto. Gosto dessas coisas. Não sou louca, mas gosto de ver”, comentou a camisa 24.

“E gosto sempre de escutar música que me deixa tranquila, ficar no meu canto. E gosto muito de comer doces. Um dia aqui, outro dia ali”, completou Anna Bia, que começou o jogo contra o Cresspom no banco de reservas e entrou no decorrer dos 90 minutos na vaga da titular Vivi, que saiu machucada. Nascida em São Paulo, a atleta tem apenas 21 anos e foi contratada pelo time da Baixada Santista em fevereiro deste ano junto ao Bahia. Antes, a jogadora também defendeu a Chapecoense. Ela fez a sua estreia pelas Sereias da Vila na última segunda-feira. Com 9 pontos, o Santos é o sexto colocado e está dentro do grupo que vai às quartas de final. O Cresspom, de Brasília, no entanto, está na 14ª posição, na zona de rebaixamento.