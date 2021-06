Goleiro John tem lesão constatada e desfalca Santos contra o Grêmio

O jogador sentiu dores após um choque com Wellington, do São Paulo, e ficou mancando até o apito final do clássico disputado na Vila Belmiro

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO John durante partida do Santos na Vila Belmiro



O Santos confirmou nesta terça-feira, 22, que o goleiro John sofreu uma lesão no joelho direito na vitória diante do São Paulo, no último domingo, em partida realizada pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro – o jogador sentiu dores após um choque com Wellington e ficou mancando até o apito final. Reavaliado pelo departamento médico do clube alvinegro, o arqueiro teve uma entorse na região e não estará à disposição de Fernando Diniz para o confronto diante do Grêmio, marcado para quinta-feira, 24, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Nacional.

“Após a realização de exames na tarde da última segunda-feira (21), o goleiro John teve constatada uma entorse no joelho direito. O atleta passará por tratamento intensivo, com a utilização de câmara hiperbárica, e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos FC. Para seguir tratando no CT Rei Pelé, John será poupado da viagem para Porto Alegre”, informou o clube em um comunicado oficial nas redes sociais.