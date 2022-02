Goulart faz primeiro gol pelo Santos em vitória sobre o Ituano na Vila Belmiro

Equipe alvinegra conquista primeira vitória em casa no Paulistão e chega ao segundo lugar do grupo

ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Goulart marcou primeiro gol com a camisa do Santos



O Santos conseguiu sua primeira vitória na Vila Belmiro pelo Paulistão 2022 neste domingo, 13, ao bater o Ituano graças a um gol de Ricardo Goulart. A partida acabou com o placar de 2 a 1: Marcos Guilherme abriu o placar no primeiro tempo ao completar cruzamento açucarado de Madson e Kaio empatou no segundo, aproveitando rebote de João Paulo dentro da grande área. Aos 24 minutos da etapa final, Lucas Pires fez bom cruzamento e Goulart subiu e cabeceou no canto. O time de Itu tentou pressionar nos minutos finais e a bola rondou a área santista, mas a defesa conseguiu segurar o resultado. O Santos ocupa a segunda colocação no grupo D do Paulistão com nove pontos, atrás do líder Bragantino, que tem dez e ainda joga na rodada. Já o Ituano é o terceiro do grupo C, atrás de Palmeiras, que tem dez pontos, e Mirassol, que tem nove.