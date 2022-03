Ídolo do Liverpool, Carragher debocha de números de Pelé e vira alvo de críticas na web 

Campeão da Liga dos Campeões (2004/05) e de outros campeonatos com a camisa dos Reds, o ex-jogador não foi perdoado por sua fala contra o ícone do Santos e da seleção brasileira

Pelé e Jairzinho no título da Copa de 1970



Multicampeão no Liverpool, Jamie Carragher virou alvo de críticas nas redes sociais e na imprensa europeia após debochar dos números de Pelé. Durante o programa “Monday Night Football”, o ex-jogador e ídolo da torcida dos Reds mostrou desconfiança quanto aos gols marcados pelo Rei do Futebol. “Eu falei sobre isso na reunião hoje. Eu disse que Pelé tem um pouco de mito. Não acredito em seus mil gols. Isso não parece legal, não é? Chamar Pelé de mito”, disse o comentarista, respondendo uma pergunta de Gary Neville, lenda do Manchester United.

Campeão da Liga dos Campeões (2004/05), da Liga Europa (2000/01) e de outros campeonatos com a camisa do Liverpool, Carragher não foi perdoado por sua fala contra o ícone do Santos e da seleção brasileira. “Carragher deve achar que os 200 e tantos gols do Alan Shearer devem valer mais que os 1.000 do Pelé, incluindo os de amistosos contra os melhores times europeus da época (jogando com força máxima). Auge do eurocentrismo e da falta de conhecimento de outras épocas”, disse um internauta, na Web. “Imagina o Carragher, que tomou baile de Aloisio Chulapa, falando do Pelé”, acrescentou outro, lembrando do tricampeonato do Mundial do São Paulo, obtido sobre os Reds em 2005.

“Carragher e Neville nunca pisaram em um campo de ataque. Vê-los chutando uma bola é até meio constrangedor. Deixa os dois patetas de lado, que já é esforço suficiente impedir que essa narrativa lunática vingue no Brasil”, escreveu um terceiro. Alguns usuários do Twitter também lembraram que o ex-zagueiro do Liverpool anotou apenas quatro gols em toda sua carreira, enquanto Pelé balançou as redes 1.283 vezes, sendo a maioria pelo Santos.

Carragher deve achar que os 200 e tantos gols do Alan Shearer devem valer mais que os 1.000 do Pelé, incluindo os de amistosos contra os melhores times europeus da época (jogando com força máxima). Auge do eurocentrismo e da falta de conhecimento de outras épocas https://t.co/hRePn0SNgL — Matheus Eduardo (@matheusesouza) March 16, 2022

Os maluco INVENTARAM o futebol e conseguiram ganhar apenas 1 título que foi roubado e acham que tem moral pra falar do maior da história

Quem é Carragher? Se fosse brasileiro não seria ninguém hj

Única vez que ouvi falar desse maluco foi no mundial de 2005 sendo meu vice https://t.co/Xtz5U96DKC — Ítalo Dal Paz 🇾🇪 (@iamitalodpaz) March 16, 2022

O que o Carragher já paçocou em jogo decisivo no Anfield não tá escrito.Neville coitado 🤦🏽‍♂️ https://t.co/JXqqIHGd8I — Jonathan Almeida (@jonalmeidaa) March 16, 2022

Quem é Jamie Carragher? Jogou onde? Ganhou o quê? pic.twitter.com/TDjarvBEdb — Lucas Costa #SlavaUkraini (@lucas_costa_94) March 16, 2022

Vai passar 200 anos e todos saberão quem é Pelé, o que ele fez e o representa. Agora o Carragher? Quem é? Jogou aonde? Serve nem pra ser o gramado que o Pelé pisou para fazer história SÓ PELÉ, SÓ PELÉ… pic.twitter.com/NiAh8mgCd2 — Beiçola Santista (@beicolasantista) March 16, 2022

O ex jogador Carragher debochando dos gols do Pelé na imprensa inglesa? Ora ora quem poderia prever né Venho alertando isso desde o momento q a FIFA começou com esse papinho de "gols oficiais" anulando os gols do Pelé contra Real, Barça, etc e enfiando o contexto histórico no cu — Santos da Opressão (@SantosOpressivo) March 16, 2022