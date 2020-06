Estudo: Jesualdo Ferreira é o segundo treinador mais velho do mundo

Divulgação Jesualdo Ferreira durante apresentação no Santos



O CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) divulgou, nesta quarta-feira (24), uma pesquisa sobre a faixa etária dos treinadores de 110 ligas, que estão espalhadas por 79 países ao redor do mundo. De acordo com o levantamento, Jesualdo Ferreira, comandante do Santos, é o segundo técnico mais velho do mundo.

Jesualdo completou 74 anos no dia 24 de maio. No estudo realizado pelo Cies, o português só não tem mais idade do que Hamdi Yılmaz, treinador do Keçiörengücü, da 2ª divisão da Turquia, que é quatro meses mais velho.

No relatório, o Centro de Estudo também informou que Ole Martin Nesselquist, técnico do Strømmen, da 2ª divisão da Noruega, é o mais jovem. Ele está prestes a comemorar 27 anos.

Já entre as ligas, a Segunda Divisão do Campeonato Turco é a que comporta os treinadores com maior média de idade, com quase 55 anos. Já a elite do futebol da Estônia tem os técnicos mais jovens, com média de 41 anos.