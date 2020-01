Jesualdo Ferreira projeta trabalho no Santos antes de viajar ao Brasil

Al Sadd/Divulgação Jesualdo Ferreira será o treinador do Santos na temporada 2020



Jesualdo Ferreira, novo treinador do Santos, viaja ao Brasil nesta terça-feira (7) para começar o trabalho no time da Baixada Santista. Antes de embarcar para o novo desafio, o técnico português conversou com o jornal “O Jogo” e projetou como deve ser seu trabalho em terras sul-americanas.

“Vamos tentar, em dez dias, pôr a equipe a competir no campeonato estadual. Não é muito normal entrar em prova dez dias depois de começar a treinar. É uma coisa nova para mim. Simultaneamente vamos conhecer o plantel e preparar o futuro. Ver os jogadores que temos, até porque alguns podem sair entretanto”, afirmou Jesualdo Ferreira.

O treinador português chegou a afirmar que trabalhar no Brasil é “terrível”, mas não deu muitas explicações para essa afirmação.

“Vamos para uma grande equipe, um clube mítico. No Brasil não ganham dois ou três, ganham muitos. É terrível para trabalhar, mas apaixonante. Espero encontrar isso. Sabemos das dificuldades e das nossas capacidades e podemos fazer coisas muito positivas”, opinou.

Jesualdo também comentou sobre o que ouviu falar do “DNA santista”.

“Vamos ver qual é o batimento cardíaco daquela gente toda. Lá fala-se muito do DNA ofensivo do Santos, outros dizem que também tem de haver o defensivo”, disse.