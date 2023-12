João Schmidt, revelação do São Paulo, é o oitavo reforço do Santos para 2024

Volante de 30 anos estava sem clube desde passagem pelo Kawasaki Frontale; ele assinou pré-contrato e vai formalizar o acordo em janeiro, quando Marcelo Teixeira assumir a presidência

Yuichi Yamazacki/AFP - 17/02/2023 O volante João Schmidt (à esq.) em ação pelo Kawasaki Frontale, em jogo do Campeonato Japonês



O Santos anunciou neste sábado, 30, véspera de Ano-Novo, a contratação de João Schmidt, volante de 30 anos sem clube desde passagem pelo Kawasaki Frontale, do Japão. O jogador assina pré-contrato de um ano, com opção de renovação por mais 12 meses. A formalização do acordo será apenas em janeiro, após o presidente eleito Marcelo Teixeira assumir. O atleta revelado pelo São Paulo é a oitava contratação confirmada pelo Peixe. Já chegaram ao clube para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B no ano que vem os laterais Hayner, Jorge e Aderlan, o zagueiro Gil, o meia Giuliano e Otero e o atacante Willian Bigode. Com início nas categorias de base do São Paulo e passagens por Vitória de Setúbal (POR), Atalanta (ITA), Rio Ave (POR) e Nagoya Grampus (JAP), João Schmidt chega após temporada vitoriosa no Japão, conquistando títulos como campeão japonês, da Supercopa e da Copa do Imperador. Disputou 44 partidas na última temporada, contribuindo com um gol e duas assistências.

Veja o anúncio do Santos: