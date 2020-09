Libertadores: Veja onde assistir a Santos x Olímpia

Time comandado por Cuca é o líder do Grupo G e recebe clube paraguaio na Vila Belmiro

Ivan Storti/Santos FC Marinho é o principal goleador do Santos no Brasileirão, e deve enfrentar o Olimpia



O Santos volta à Libertadores nesta terça-feira após seis meses de paralisação contra o Olimpia-PAR, às 21h30, em partida válida pela pela terceira rodada do Grupo G. Depois da quebra de contrato entre o Grupo Globo e a Conmebol, e o lançamento do serviço de streaming da confederação nesta segunda-feira, o time será o primeiro brasileiro a ter um jogo exibido pela plataforma. Nas operadoras de TV por assinatura Claro (NET) e na Sky, o canal deve ficar nos números 211 e 212. Nesta primeira semana, o sinal ficará aberto para os clientes, mas nas rodadas seguintes, mesmo os assinantes terão que pagar R$ 39,90 pelo serviço. O contrato é válido pelas próximas três temporadas para as transmissões da Libertadores, Sulamericana e Recopa, e envolve os jogos que antes pertenciam ao Sportv. O torcedor também pode acompanhar a transmissão da Jovem Pan pelo Panflix.

Em boa fase no Campeonato Brasileiro, o Santos é o líder do Grupo G com seis pontos em dois jogos, e recebe o Olimpia na Vila Belmiro após seis meses de paralisação. O último jogo da equipe na competição foi em 10 de março, quando superou o Delfím-EQU por 1 a 0, com gol de Lucas Veríssimo. Nesta terça, o time não terá a disposição Luiz Felipe e Renyer, que se recuperam de lesão, e Kaio Jorge, que está com o novo coronavírus. Raniel, que também teve a doença, ainda é dúvida para o confronto.

Pelo lado paraguaio, o Olímpia também busca repetir o bom desempenho apresentado no campeonato nacional, onde ocupa a 3ª colocação. Na Libertadores, está na segunda colocação, atrás do Santos, com quatro pontos, após vencer na primeira rodada e empatar na segunda.