Marcos Leonardo, do Santos, se manifesta após não ser chamado para a seleção brasileira; confira

Destaque do Peixe no Brasileirão, jovem de 20 anos ficou de fora da lista de convocados pelo técnico Fernando Diniz

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo comemorando gol com a camisa do Santos



O nome de Marcos Leonardo, do Santos, entrou nos assuntos mais comentados da rede social “X”, o antigo Twitter, nesta segunda-feira, 6. Isto porque torcedores de vários times ficaram descontentes com o fato do atacante não ser convocado para representar a seleção brasileira na próxima Data Fifa. Apesar da revolta, o centroavante do Peixe mostrou tranquilidade ao comentar sobre o assunto. Na mesma rede, o artilheiro escreveu: “Time to time” (“Tempo ao tempo”, na tradução ao português). Mesmo com o Santos lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o jovem de 20 anos é o terceiro maior goleador do campeonato, com 13 gols marcados.