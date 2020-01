Marinho e Soteldo se apresentam ao Santos após faltarem primeiro dia de treinamentos

Ivan Storti/Santos FC

A dupla Marinho e Soteldo se apresentou ao Santos, nesta quinta-feira (9), após não comparecer ao primeiro dia de treinamentos da equipe. O venezuelano havia comunicado a diretoria a falta. O problema foi Marinho, que faltou e não deu satisfação aos cartolas.

Marinho e Soteldo passaram por exames físicos nesta quarta. O mesmo trabalho que o restante do elenco já havia realizado. Após a bateria de exames, os dois foram para o campo e participaram do restante do treinamento com bola.

Durante toda quarta-feira (8), a direção santista tentou entrar em contato com Marinho para entender o motivo da falta, mas não conseguiu. Apenas no período da noite, o atacante ligou para o comando do Peixe e se explicou.

O uruguaio Carlos Sánchez, que tem pendências financeiras com o clube, é o único jogador do elenco que falta se apresentar.