Na Vila Belmiro, Santos vira contra a Universidad Católica na Copa Sul-Americana

Os recém-chegados Jhojan Julio e Bryan Angulo ajudaram o alvinegro a vencer por 3 a 2

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bryan Angulo fez o gol da vitória do Santos aos 40 do segundo tempo



O Santos conseguiu sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, 13, o alvinegro recebeu a Universidad Católica, na Vila Belmiro, e arrancou uma virada emocionante nos minutos finais da partida, por 3 a 2. Quem saiu na frente foram os donos da casa, com Jhojan Julio aos 15 minutos. Aos 26, Borja empatou para os visitantes e ainda no primeiro tempo, aos 42, Minda virou e colocou os equatorianos em vantagem. No segundo tempo, o Santos tentava, tentava e tentava e tinha dificuldades para finalizar no alvo. Até que aos 33 do segundo tempo, Léo Baptistão empatou em cobrança de pênalti. Aos 40, Bryan Angulo marcou e decretou a vitória por 3 a 2, para a alegria dos torcedores. Os dois estrangeiros, inclusive, são reforços pedidos pelo treinador Fabián Bustos. A vitória deixa o Santos em segundo no Grupo C, com 3 pontos (uma vitória e uma derrota), atrás do Banfield que tem 3, mas ainda não fez seu segundo jogo. Na próxima rodada, o adversário será o Unión La Calera, fora de casa, na quinta-feira, dia 28, às 21h30 (horário de Brasília).