Neymar busca visto para os EUA em meio a negociações de contrato com o Santos

Craque da Vila Belmiro está cercado de especulações sobre uma possível transferência para o Pachuca, do México, para a disputa do Mundial de Clubes

MAURÍCIO DE SOUZA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O atacante tem enfrentado críticas em relação ao seu desempenho em campo, além de lidar com problemas físicos que têm afetado sua performance



Neymar solicitou a dispensa do treinamento do Santos, nesta quinta-feira (5), para tratar de assuntos pessoais, especificamente para obter um visto para os Estados Unidos. O clube confirmou a liberação do atleta, que ocorre em um momento cercado de especulações sobre uma possível transferência para o Pachuca, do México. O time mexicano está se preparando para o Mundial de Clubes, que terá início no dia 14 de junho, e a Fifa abriu uma janela de transferências extraordinária que se encerrará em 10 de junho. Enquanto isso, Neymar Pai está em diálogo com a diretoria do Santos para discutir a renovação do contrato do jogador.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O atacante tem enfrentado críticas em relação ao seu desempenho em campo, além de lidar com problemas físicos que têm afetado sua performance. As conversas entre as partes buscam estabelecer um novo acordo que se estenda até a Copa do Mundo de 2026. As negociações para a renovação do contrato incluem cláusulas que podem impactar a frequência de Neymar em campo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias