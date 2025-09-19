Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos > Neymar fica fora de treino e passa a ser dúvida para o clássico entre Santos e São Paulo

Neymar fica fora de treino e passa a ser dúvida para o clássico entre Santos e São Paulo

Craque brasileiro teve um incômodo na coxa e deverá ser submetido a exames de imagens; Vojvoda tem problemas para montar o time, já que Igor Vinícius e Zé Ivaldo estão suspensos

  • Por Jovem Pan
  • 19/09/2025 15h02
  • BlueSky
ALLAN CALISTO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar em partida contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Neymar vira problema de última hora para o técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos

Neymar virou problema de última hora para o técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos. O jogador ficou fora do treinamento desta sexta-feira (19) por causa de um problema físico e vai depender de uma nova avaliação neste sábado (20) para saber se terá condições de encarar o São Paulo no clássico deste domingo (21), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

A informação foi publicada inicialmente pelo site ge.com. Diante da situação, o técnico argentino já começa a pensar em um substituto para encarar o rival da capital paulista. O meio-campista Victor Hugo, ex-Flamengo, deve entrar na equipe caso seja confirmado o desfalque do camisa 10 santista.

Com um incômodo na coxa, Neymar deverá ser submetido a exames de imagens para saber se sofreu alguma lesão mais séria que possa piorar com a participação do atleta na partida diante dos são-paulinos.

O departamento médico do clube trabalha para tentar recuperar o craque em um momento que o Santos precisa somar pontos para tentar sair das últimas colocações na competição. A equipe, que vem de duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos, soma 23 pontos, e tem somente um de vantagem para o Vitória, 17º colocado e primeiro time que abre a zona de rebaixamento.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Além do principal astro do elenco, Vojvoda tem ainda mais dois desfalques. O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-direito Igor Vinícius cumprem suspensão e estão fora. A dúvida está no gol, já que Gabriel Brazão se recupera de pancada na cabeça que sofreu no duelo com o Atlético-MG. Caso fique fora, Diógenes vai para o jogo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Justiça autoriza quebra de sigilo de cartões corporativos do Corinthians em investigação sobre gastos suspeitos
Conmebol reconhece erro em expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes, pela Libertadores
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >