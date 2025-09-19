Neymar fica fora de treino e passa a ser dúvida para o clássico entre Santos e São Paulo

Craque brasileiro teve um incômodo na coxa e deverá ser submetido a exames de imagens; Vojvoda tem problemas para montar o time, já que Igor Vinícius e Zé Ivaldo estão suspensos

ALLAN CALISTO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar vira problema de última hora para o técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos



Neymar virou problema de última hora para o técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos. O jogador ficou fora do treinamento desta sexta-feira (19) por causa de um problema físico e vai depender de uma nova avaliação neste sábado (20) para saber se terá condições de encarar o São Paulo no clássico deste domingo (21), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

A informação foi publicada inicialmente pelo site ge.com. Diante da situação, o técnico argentino já começa a pensar em um substituto para encarar o rival da capital paulista. O meio-campista Victor Hugo, ex-Flamengo, deve entrar na equipe caso seja confirmado o desfalque do camisa 10 santista.

Com um incômodo na coxa, Neymar deverá ser submetido a exames de imagens para saber se sofreu alguma lesão mais séria que possa piorar com a participação do atleta na partida diante dos são-paulinos.

O departamento médico do clube trabalha para tentar recuperar o craque em um momento que o Santos precisa somar pontos para tentar sair das últimas colocações na competição. A equipe, que vem de duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos, soma 23 pontos, e tem somente um de vantagem para o Vitória, 17º colocado e primeiro time que abre a zona de rebaixamento.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do principal astro do elenco, Vojvoda tem ainda mais dois desfalques. O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-direito Igor Vinícius cumprem suspensão e estão fora. A dúvida está no gol, já que Gabriel Brazão se recupera de pancada na cabeça que sofreu no duelo com o Atlético-MG. Caso fique fora, Diógenes vai para o jogo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert