Neymar vai à Vila para acompanhar jogo do Santos na Copa Sul-Americana

Atacante do PSG se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar acompanha jogo do Santos nesta quinta-feira, 20, na Vila Belmiro



O atacante Neymar está de volta à Vila Belmiro. Em recuperação de uma cirurgia feita no tornozelo direito, o craque brasileiro acompanha na noite desta quinta-feira, 20, a partida entre Santos e Audax Italiano, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Logo em sua chegada, milhares de torcedores gritaram o seu nome. O jogador, formado pelo Santos, ainda tirou fotos com alguns deles e também com funcionários do time e do estádio. Recentemente, o clube e o jogador se reaproximaram. O presidente do Santos, Andrés Rueda, contou com ajuda de Neymar Pai para firmar um acordo com a casa de apostas “Blaze”, a nova patrocinadora máster da equipe da baixada santista. Além disso, durante a Copa do Mundo do Catar, realizada no fim do ano passado, Neymar apareceu na concentração da seleção brasileira com uma camisa presenteada pelo Peixe.