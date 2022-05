Nos acréscimos, Santos vence o Universidad Católica na Copa Sul-Americana

Rwan fez o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo; Peixe é o segundo do Grupo C

EFE/José Jácome Santos e Universidad Católica se enfrentaram, no Equador, nesta quinta-feira



Em jogo pouco movimentado e lento, o Santos arrancou a vitória por 1 a 0 no fim com o Universidad Católica, do Equador, pela Copa Sul-Americana. O resultado deixa o Peixe em segundo no Grupo C, com 7 pontos, um ponto atrás do líder Unión La Calera, que tem 8, lembrando que apenas avança para as oitavas de final o primeiro de cada chave. O único lance de perigo do Santos no primeiro tempo foi com Angulo, aos 23 minutos, que chutou pra fora do gol. O segundo tempo continuou devagar, até que aos 46 minutos, Rwan marcou o gol da vitória dos brasileiros. Na próxima rodada, o Peixe enfrenta o líder dia 18 de maio, na quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Caso vença pode assumir a liderança.