Pelé, Neymar e outros ídolos parabenizam Santos pelo aniversário de 110 anos

Os ex-jogadores Giovanni, Renato e Alex também se mobilizaram para homenagear o Alvinegro praiano

Reprodução/Instagram/@pele Pelé parabenizou o Santos pelo aniversário de 110 anos



Fundado em 14 de abril de 1912, o Santos está completando 110 anos de existência nesta quinta-feira. Segundo maior campeão do Brasileiro e um dos clubes mais tradicionais do país, o Peixe foi parabenizado por vários de seus ídolos, como, por exemplo, Pelé. Através das redes sociais, o Rei do Futebol exaltou a história da agremiação da Baixada. “São 110 anos de uma paixão que não acaba. Parabéns Santos, o clube com a história mais linda do futebol brasileiro”, escreveu o ex-jogador, vencedor de duas Libertadores, dois Mundiais e de seis Brasileiros pelo Alvinegro praiano.

Pelé não foi o único a homenagear o Santos nas redes sociais. O atacante Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain e formado nas categorias de base do clube, gravou um vídeo para expressar sua mensagem. “Fala, Santos Futebol Clube. Parabéns pelos 110 anos de muitas conquistas, muitas histórias, de muitas coisas boas para quem é santista. Desejo sucesso, muitos títulos, conquistas. Saudade da Vila Belmiro, a mais famosa do mundo. Você faz parte da minha história”, declarou o atual camisa 10 da seleção brasileira. Já Rodrygo, velocista do Real Madrid e mais um “Menino da Vila” brilhando na Europa, demonstrou sua gratidão. “É um clube que fez muito por mim desde pequeno. Espero que seja um ano abençoado para nós. Tenho o Santos no meu coração. “, escreveu o “Raio”. Os ex-jogadores Giovanni, Renato e Alex também se mobilizaram para parabenizar o Peixe. Veja abaixo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)

O aniversário é do Santos, mas o presente é pra nação santista: recado especial do @NeymarJr pra fechar a noite! 🥰 #Santos110 pic.twitter.com/ZwZx1owOYS — Santos FC (@SantosFC) April 14, 2022

Um dos maiores zagueiros da nossa história também deixou sua mensagem especial! #Santos110 pic.twitter.com/IV3THlP2DS — Santos FC (@SantosFC) April 14, 2022