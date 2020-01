Presidente do Santos diz que Carlos Sánchez só sai por R$ 45,2 milhões

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos Sánchez está na mira de vários clubes nesta temporada



Destaque do Santos na temporada passada, Carlos Sánchez está sendo especulado em diversos clubes nesta janela de transferências. O torcedor do Peixe, no entanto, pode ficar tranquilo. De acordo com José Carlos Peres, presidente do time da Baixada, o uruguaio só deixará a Vila Belmiro pela alta quantia de R$ 45,2 milhões.

Em entrevista ao portal UOL, nesta sexta-feira (3), o mandatário foi categórico ao afirmar com todas as letras: “Sánchez só sai por 10 milhões de euros”. O valor é considerado elevado para um atleta de 35 anos de idade.

Meio-campista, Sánchez foi peça-chave no esquema de Jorge Sampaoli, participando intensamente nas partidas do time, seja desarmando, construindo ou finalizando as jogadas. O veterano, inclusive, terminou 2019 na artilharia do Santos, com 19 gols marcados ao longo da temporada.

Desde que foi contratado pelo Peixe, na metade de 2018, Sánchez já foi às redes 23 vezes em 76 partidas, tornando-se o quarto maior artilheiro da história do clube praiano.

Revelado pelo Liverpool (Uruguai), Sánchez coleciona passagens por Godoy Cruz, River Plate, Puebla e Monterrey (ambos do México). Atualmente, ele tem contrato com o Santos até julho de 2021.