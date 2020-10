Raniel, do Santos, é transferido para hospital em São Paulo

Jogador foi diagnosticado com uma trombose no último sábado, e estava internado em Goiânia

Ivan Storti/Santos FC Trombose de Raniel pode estar relacionada à Covid-19



Diagnosticado com uma trombose venosa profunda na perna direita, o atacante Raniel, dos Santos, foi liberado pela equipe médica vascular do Hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, para ser transferido para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, neste domingo. Ele viajou rumo à capital no fim da manhã. O jogador estava internado desde sábado em Goiás, onde o Santos joga neste domingo, às 18h15, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Raniel teve Covid-19 no início de setembro, e, conforme explicou o médico do clube, Ricardo Galotti, existe a possibilidade de a trombose estar ligada à infecção pela doença. Estudos recentes relacionam a formação de trombos em pessoas infectadas com o coronavírus. Outro agravante pode ser o excesso de viagens nas últimas semanas, já que o elenco tem encarado uma maratona desgastante de partidas fora de casa, com jogos no Equador e no Paraguai.

O trombo é um coágulo, que pode ser parcial ou total, formado nos vasos sanguíneos, veias ou artérias, limitando o fluxo normal do sangue. Quando isso ocorre, é diagnosticada a trombose, que pode se manifestar de diferentes formas. Ainda não há previsão de alta para Raniel, no entanto, segundo Galotti, ele está clinicamente melhor e a expectativa é de que seu quadro evolua bem nos próximos dias. No sábado, em uma publicação em suas redes sociais, o atacante agradeceu as mensagens de apoio recebidas e afirmou que vai vencer a enfermidade. “Guerreiro não foge à luta”, escreveu.

* Com Estadão Conteúdo